ترتيب الأولويات الاستراتيجية لهيئة المحامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وجه وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد الصمعاني خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأول للدورة الثانية بأهمية ترتيب الأولويات الاستراتيجية أثناء وضع التصورات لأعمال ومستهدفات الدورة الثانية للمجلس، بما من شأنه رفع مستوى الممارسة المهنية لمواكبة النهضة الوطنية، وطموحات القيادة الرشيدة.

وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها بما رآه مناسبا. وأعرب الصمعاني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس في دورته الأولى مثنيا على جهودهم في مرحلة التأسيس والبناء، مؤكدا أهمية تعميق المهنة والاهتمام برفع مستوى الممارسة بما من شأنه الارتقاء بالمنظومة العدلية. وخلص المجلس إلى عدد من الترتيبات من شأنها تعزيز الأداء، ورفع مستوى حوكمة الأعمال.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بعضوية كل من ممثل ديوان المظالم عبدالإله السليمان، وممثل وزارة العدل أحمد شير، وممثل وزارة الداخلية أحمد اليحيى، وممثل وزارة التجارة والاستثمارعبدالعزيز الدحيم، وممثل وزارة التعليم الدكتور محمد المزمومي، وممثلي المحامين الممارسين الدكتور محمد الشبرمي، وعبدالناصر السحيباني، ونزيه موسى، والدكتور علاء ناجي، والدكتور أسامة القحطاني، والدكتور أحمد الصقيه.