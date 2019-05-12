مناقشة خدمات الملاحة الجوية بين المملكة والإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

عقدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) الاجتماع الثاني مع قطاع خدمات الملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت مظلة برنامج العمل التنفيذي في مجال الملاحة الجوية في مركز المراقبة الإقليمي بمدينة جدة.

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وناقش الاجتماع أهم ما توصلت إليه مخرجات فرق العمل الثلاث المنبثقة عن برنامج العمل التنفيذي ممثلة في مجموعة العمل لإدارة الحركة الجوية ونظم الملاحة الجوية، ومجموعة عمل المعلومات الملاحية، ومجموعة عمل السلامة، علاوة على سير العمل في المبادرات المدرجة ضمن مهام فرق العمل المشار إليها.

وتطرق لمجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية في مجالات الملاحة الجوية والمتعلقة بإدارة الحركة الجوية، وإدارة المعلومات الملاحية، ونظم الملاحة الجوية، وسلامة الحركة الجوية، إضافة إلى تدريب المراقبين الجويين، وتقديم عرض حول برامج التدريب لدى الأكاديمية السعودية للطيران المدني.

حضر الاجتماع عدد من المختصين بخدمات الملاحة الجوية السعودية، وعدد من المختصين من خدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات.