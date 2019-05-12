سالم المالك مديرا عاما لمنظمة «الإيسيسكو»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادقت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم «الإيسيسكو» بالأغلبية على تعيين المدير العام الجديد للمنظمة مرشح المملكة الدكتور سالم المالك، خلفا للدكتور عبدالعزيز التويجري. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للمنظمة التي نظمتها وزارة التعليم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بمشاركة 50 دولة من أعضاء المنظمة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين وأعضاء المجلس التنفيذي لـ «الإيسيسكو».

وقدم المالك شكره للدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا الترشيح، إيمانا بدور المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية تسهم في دفع عجلة المعرفة.

وقال إن المنظمة تكتسب أهميتها من عمقها الإسلامي ومكوناتها الثقافية والفكرية العريقة المتمثلة بالدول الأعضاء، حيث تضم 51 دولة ذات أثر معرفي على الثقافة العالمية وأنساقها التربوية. وأضاف «اللافت في الدورة الاستثنائية الثالثة التي استضافتها السعودية هو الحضور الكبير لممثلي الدول على مستوى الوزراء ونواب الوزراء وأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في بلدانهم».