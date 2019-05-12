فريق لحصر العقارات المنزوعة بجبل عمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا شركة جبل عمر في محافظة جدة، والتقى بالرئيس التنفيذي للشركة ياسر الشريف، بحضور كل من مساعد الرئيس عبدالعزيز الحسين، والمستشار القانوني عبدالعزيز اللحيدان، وأمين عام المجلس المكلف عماد الجعوان.

وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين الهيئة وشركة جبل عمر، وسيتم تكوين فريق عمل من الهيئة والشركة لحصر جميع العقارات المنزوعة وغيرها وفقا لنظام الهيئة، وتمكين اختصاصها، والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.