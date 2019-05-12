يزن المجنوني يحصد برونزية أولمبياد الفيزياء الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم أول إنجاز سعودي وخليجي وعربي بنيل ميدالية برونزية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي المقام حاليا بأستراليا، التي حصدها الطالب يزن المجنوني من إدارة تعليم الجبيل الصناعية من بين أكثر من 200 طالب وطالبة من 27 دولة.

ورفع الأمين العام لـ»موهبة» الدكتور سعود المتحمي التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والوطن الغالي بمناسبة تحقيق أبناء المملكة أول إنجاز سعودي وخليجي وعربي بالفوز بميدالية برونزية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي المقام حاليا بأستراليا.

وقال «إن ما تحقق من إنجاز يؤكد أن أبناء المملكة يسيرون وفق توجيهات القيادة الرشيدة نحو الريادة العالمية، وليكونوا المصدر الرئيس لثروة الوطن خلال المرحلة المقبلة».

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وأضاف «هذا الإنجاز الكبير والأول سعوديا وخليجيا وعربيا يتوج جهودا طويلة من العمل الجاد والمخلص والمشترك مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ومؤسسات الوطن الرائدة، لدعم استراتيجية صناعة أجيال المستقبل وتنمية قدرات موهوبي الوطن وموهوباته وتحقيق الإنجازات، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن هذا الإنجاز مؤشر إضافي على ثراء الوطن بموهوبيه ومبدعيه رواد وقادة المستقبل الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

يذكر أن هذه المشاركة تعد الثامنة للمملكة في أولمبياد الفيزياء الآسيوي، حقق خلالها الفريق السعودي شهادات تقدير في المشاركات السابقة.

فريق المملكة المشارك في الأولمبياد ضم: