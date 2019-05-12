إصلاحات عاجلة بطريق الرامب في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بتوجيهات ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة، أمس أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر «الرامب» المتفرع من طريق الملك فهد والمؤدي إلى طريق أبوحدرية، على أن تكتمل أعمال الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية.

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وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية المجاورة «للرامب» على مدار العام أدى لحدوث أضرار بطبقة الاسفلت وتكرار ظهور الحفر على الرغم من إجراء المعالجات الموقتة، مشيرا إلى ظهور المشكلة نفسها بالرامب المتجه للبحرين قبل إصلاحه بشكل دائم.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إصلاح «الرامب» (اتجاه البحرين)، حيث طبقت تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق، وذلك عبر إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية ثم تنفيذ مواد ترشيح، وطبقة خرسانية مسلحة بسمك 30 سم بكامل عرض الطريق 9 متر وبطول 400 متر ثم تنفيذ طبقة الاسفلت السطحية وعوامل السلامة.

وأفاد بأنه سيجري تنفيذ التجربة نفسها في «الرامب» المتجه إلى أبوحدرية، حيث سيعاد إنشاء الطريق وعمل طبقة ترشيح ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك 30 سم وتنفيذ طبقة الاسفلت السطحية وعوامل السلامة، مشيرا إلى التوجيهات المتضمنة التأكيد على سرعة الإنجاز، حرصا على سلامة سالكي الطريق.