مختص يحذر مرضى السكري من استخدام الحذاء الطبي غير المناسب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر مختص بالجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء من الحذاء الطبي غير المناسب لمرضى السكري، مرجعا ذلك لمواصفاته غير المناسبة للمرضى بسبب أن زوايا الحذاء مختلفة ويضغط على أجزاء من القدم بحيث من الممكن أن يمنع تدفق الدم في بعض مناطق القدم.

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وأوضح رئيس لجنة التثقيف والتغذية بالجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء الدكتور باسم فوتا على هامش إطلاق حملة «صحتك في رمضان» أمس الأول في المركز الشامل الصحي بالخبر أن الجمعية خاطبت عددا من شركات الأحذية المحلية بخطورة الأحذية الطبية على مرضى السكري، وتم إشعارهم بالمواصفات والمقاييس المناسبة لمرضى السكري.

وأشار إلى أن مريض السكري بحاجة لحذاء خاص ومختلف عن الحذاء الطبي، حيث تشجع جمعية السكر الصناعات المحلية بالعمل على هذا النوع من الأحذية على أن تكون بأسعار مناسبة، منبها إلى أنه في حال ملاحظة المريض لانتفاخات وجروح أو انسداد أو تغيير في اللون في القدم يجب مراجعة الطبيب في المراحل الأولى مباشرة حتى لا يصاب بتقرحات ثم التهابات ثم قدم سكرية، ويجب أن نحافظ على القدم من البداية بقدر الإمكان، حيث لا تزال هناك 1000 حالة بتر شهريا على مستوى المملكة.

وطالب فوتا بضرورة فحص القدم لمريض السكر باستمرار، وفي حال ملاحظته أي تغيير في لون القدم أو الشعور بالألم أو عدم الإحساس بالألم أو تغير الشكل أو وجود شقوق أو جروح لم تكن موجودة مسبقا عليه مراجعة الطبيب مباشرة.