، النصر يحافظ على الصدارة.. ويُسقط الحزم بهاتريك (حمد الله) ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حافظ النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في افتتاح الجولة الـ29؛ وذلك بعد أن أسقط الحزم بثلاثية دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض ملعب نادي الحزم.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 67 نقطة، فيما بقي الحزم عند رصيده 30 نقطة في المركز الـ12 (لا يزال في دائرة خطر الهبوط). وتأجل حسم اللقب الاستثنائي في الجولة الأخيرة بين النصر والهلال مع فارق النقطة لصالح النصر، وأفضلية مواجهات الفريقين.

حضر النصر في الشوط الأول بشكل لافت، وسيطر على مجريات اللعب، واستحوذ على منطقة المناورة.

عند الدقيقة الخامسة بدأ مسلسل الأهداف النصراوية من ركلة جزاء، نفذها هداف الدوري عبدالرزاق حمدالله على يسار الحارس الحزماوي مالك عسلة محرزًا الهدف الأول.

وفي ظل تراجع الحزماوية أضاف حمدالله الهدف الثاني بعد استثماره عرضية مرابط عند الدقيقة الـ26.

كانت محاولات الحزم سلبية من أجل تقليص الفارق في هذا الشوط، كما هي محاولات لاعب النصر أحمد موسى لإضافة هدف ثالث.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ66 أضاف حمدالله (هداف الدوري 32 هدفًا) الهدف الثالث للنصر (هاتريك)؛ ليقضي على بقايا أمل الحزماوية في العودة للمباراة.

سدد لاعب الحزم "أوليفيرا" عند الدقيقة الـ83 كرة، اعتلت العارضة النصراوية، كانت هي المحاولة الخجولة للمستضيف.