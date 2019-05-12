، " تراحم" تقدم 150 سلة رمضانية لأُسر السجناء بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ( لجنة تراحم) بمحافظة الطائف بتوزيع 150 سلة رمضانية على الأسر المشمولة برعاية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم.
وقال مسؤول العلاقات العامة باللجنة، عبدالله الشهري إن ما تقوم به اللجنة مشروع حيوي وعظيم لأسر السجناء وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية لهؤلاء الأسر بالتعاون مع سجن محافظة الطائف وذلك بمساهمة جادة وخيرة من قِبل رجال الأعمال والمحتسبين الأجر عند الله عز وجل.
يُشار إلى أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية بمختلف الأنواع والأصناف، حيث كان لإحدى شركات المواد الغذائية النصيب الوافر في تقديم المساعدات لأسر السجناء لإدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأسر.
" تراحم" تقدم 150 سلة رمضانية لأُسر السجناء بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
قامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ( لجنة تراحم) بمحافظة الطائف بتوزيع 150 سلة رمضانية على الأسر المشمولة برعاية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم.
وقال مسؤول العلاقات العامة باللجنة، عبدالله الشهري إن ما تقوم به اللجنة مشروع حيوي وعظيم لأسر السجناء وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية لهؤلاء الأسر بالتعاون مع سجن محافظة الطائف وذلك بمساهمة جادة وخيرة من قِبل رجال الأعمال والمحتسبين الأجر عند الله عز وجل.
يُشار إلى أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية بمختلف الأنواع والأصناف، حيث كان لإحدى شركات المواد الغذائية النصيب الوافر في تقديم المساعدات لأسر السجناء لإدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأسر.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
12:42 AM
قامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ( لجنة تراحم) بمحافظة الطائف بتوزيع 150 سلة رمضانية على الأسر المشمولة برعاية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم.
وقال مسؤول العلاقات العامة باللجنة، عبدالله الشهري إن ما تقوم به اللجنة مشروع حيوي وعظيم لأسر السجناء وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية لهؤلاء الأسر بالتعاون مع سجن محافظة الطائف وذلك بمساهمة جادة وخيرة من قِبل رجال الأعمال والمحتسبين الأجر عند الله عز وجل.
يُشار إلى أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية بمختلف الأنواع والأصناف، حيث كان لإحدى شركات المواد الغذائية النصيب الوافر في تقديم المساعدات لأسر السجناء لإدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأسر.
، " تراحم" تقدم 150 سلة رمضانية لأُسر السجناء بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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