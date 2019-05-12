، الأهلي يتغلب على الفيصلي برباعية .. ويستمر خامسًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الأهلي الاول لكرة القدم على مستضيفه الفيصلي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس وجاء الفيصلي سادسًا بـ 43 نقطة.

تمكن الأهلي من التقدم في الشوط الأول بثنائية، أحرز نيكولا الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد تلقيه عكسية من عبدالفتاح عسيري ليسكن الكرة بقدمه في الشباك.

وعند الدقيقة 31 أضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الأهلاوي الثاني من كرة أرضية عكسية أكملها في المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 قلص كالديرون النتيجة للفيصلي محققًا الهدف الأول من تسديدة داخل المنطقة، قبل أن يضيف دجانيني الهدف الأهلاوي الثالث عند الدقيقة 59.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 91 اختتم عثمان الحاج مسلسل الأهداف مضيفًا هدف الأهلي الرابع.