، " وظيفة ممتعة".. والراتب 93 ألف دولار سنويًّا! ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشترط العيش في يخوت فاخرة

أعلن موقع التسوق الفاخر "هاش هاش" المعروف باسم "أمازون المليونيرات" حاجته لشخص، يدرس اليخوت الجديدة، ويقدم رأيه المفصل حول جميع التقنيات التي توفرها، وصورة واضحة عن مزاياها.

وحسب موقع قناة "الحرة"، فإن الظافر بالوظيفة سيتقاضى نحو 1865 دولارًا في الأسبوع نظير مبيته في اليخت، و"استمتاعه" بالمزايا التي يقدمها، بقصد إعداد تقريره النهائي بعد أسبوع.

ويتحقق الموظف كذلك من جودة الخدمات في اليخت، من حمام وأسرّة وأبواب ونوافذ، من دون أن يتطرق إلى المحرك أو أي تفاصيل تقنية.

والمهارات المطلوبة في هذه الوظيفة لا تتعدى ضرورة "الاستخدام الكامل لليخت في غضون أسبوع، وتحضير تقرير مفصل عن ذلك".

وسيتقاضى الفائز بالوظيفة نحو 93000 دولار كل عام بعد مراجعة يخوت، قد يصل عددها إلى 50 سنويًّا.

ويؤكد موقع "إنسايدر"، الذي قدم تفصيلاً عن الوظيفة التي أثارت جدلاً، أنه لا يشترط في المتقدمين خبرة سابقة في المجال، لكن من المطلوب أن يكون المتقدم في سن الـ21 سنة أو أكثر حين تقديمه الطلب، وأن يكون حائزًا جواز سفر ساري المفعول، ومستعدًّا للالتحاق بعمله فور الحاجة إليه طوال السنة.

وتشمل بعض أغلى الأشياء المعروضة للبيع على موقع "هاش هاش" (HushHush.com) قصرًا فرنسيًّا، يبلغ ثمنه 112 مليون دولار، إلى جانب مجموعة من اليخوت الفخمة التي تبلغ تكلفة بعضها 37 مليون دولار.