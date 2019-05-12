، أكثر من 93 ألف مراجع لمستشفى صامطة و981 حالة ولادة في 4 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع مطالبات الأهالي بافتتاح مستشفى مركزي نظرًا لكثافة تعدادها السكاني

بلغ عدد المرضى المراجعين للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام خلال الثلث الأول من العام 2019م أكثر من 93 ألف مريض ومريضة.

يُذكر أن قسم الطوارئ راجعه 56.594 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 37.002 مراجع ومراجعة. أما عدد الفحوص المخبرية (تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية) فقد بلغ 217.978 فحصًا خلال الثلث الأول من العام 2019م.

وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 20.462 فحصًا، وبلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 9.154 جلسة، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 80.615 وصفة، فيما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 692 زيارة، وعدد المتبرعين بالدم بلغ 1.102 متبرع.

يُشار إلى أن عدد حالات الولادة بلغت 981 حالة، وتم إجراء 942 عملية جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى، وجراحة اليوم الواحد، تكللت بالنجاح ولله الحمد. فيما كان عدد جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى 3.635 جلسة، وعدد المنومين خلال هذه الفترة قد بلغ 1.534 مريضًا ومريضة.

الجدير بالذكر أن لوحة علقتها "صحة جازان" أعادت أمنيات المشروع الأهم بمحافظات الحد الجنوبي، وبينها صامطة، التي تعاني الاحتياج إلى عدد الأسرّة. وتتواصل أمنيات الأهالي بافتتاح مستشفى مركزي نظرًا لكثافة التعداد السكاني.

وجاء في التفاصيل التي أوضحها محمد دراج، المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، الأسبوع قبل الماضي لـ"الخليج 365" أن موقع الأرض مخصص لإنشاء مشروع مستشفى القطاع الجنوبي (٣٠٠ سرير) بصامطة.

وعن موعد البدء بالمشروع قال: في انتظار إعادة تكاليف إنشائه في الميزانيات القادمة للبدء بتنفيذ المشروع.