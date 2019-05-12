، بالفيديو .. القوة الضاربة الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط بعد التهديدات الإيرانية ،

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نشر الأسطول البحري الأمريكي مقاطع فيديو لحاملة الطائرات الشهيرة "إبراهام لينكولن" التي وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط أخبار تتناقل حول تهديدات إيرانية للسفن والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وتعد حاملة الطائرات الأمريكية بمنزلة قاعدة عسكرية عائمة، تحمل على متنها عشرات المقاتلات الحربية، والمروحيات، إضافة إلى قوة ضاربة ترافقها، تتكون من سفن حربية ومدمرات وغواصات، وطرادات، إضافة إلى سفن أخرى صغيرة.
ويكشف الفيديو قيام المقاتلات الحربية على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بطلعات جوية من على متنها، كما يرصد القوة الضاربة للسفينة الحربية العملاقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من إرسال حاملة الطائرات والقوة الضاربة المرافقة لها إلى جانب قاذفات "بي-52" الأمريكية حماية للمصالح الأمريكية وحلفائها بالمنطقة.
وكان مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية تحدثوا عن امتلاكهم معلومات تشير إلى وجود تهديدات إيرانية للإضرار بالمصالح الأمريكية وحلفاء أمريكا، وأن هذه التهديدات لن تمنع من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز عند الحاجة.
بالفيديو .. القوة الضاربة الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط بعد التهديدات الإيرانيةخالد علي الخليج 365 2019-05-12
نشر الأسطول البحري الأمريكي مقاطع فيديو لحاملة الطائرات الشهيرة "إبراهام لينكولن" التي وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط أخبار تتناقل حول تهديدات إيرانية للسفن والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وتعد حاملة الطائرات الأمريكية بمنزلة قاعدة عسكرية عائمة، تحمل على متنها عشرات المقاتلات الحربية، والمروحيات، إضافة إلى قوة ضاربة ترافقها، تتكون من سفن حربية ومدمرات وغواصات، وطرادات، إضافة إلى سفن أخرى صغيرة.
ويكشف الفيديو قيام المقاتلات الحربية على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بطلعات جوية من على متنها، كما يرصد القوة الضاربة للسفينة الحربية العملاقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من إرسال حاملة الطائرات والقوة الضاربة المرافقة لها إلى جانب قاذفات "بي-52" الأمريكية حماية للمصالح الأمريكية وحلفائها بالمنطقة.
وكان مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية تحدثوا عن امتلاكهم معلومات تشير إلى وجود تهديدات إيرانية للإضرار بالمصالح الأمريكية وحلفاء أمريكا، وأن هذه التهديدات لن تمنع من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز عند الحاجة.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
12:12 AM
تضم مقاتلات ومروحيات إضافة إلى سفن حربية ومدمرات وغواصات
نشر الأسطول البحري الأمريكي مقاطع فيديو لحاملة الطائرات الشهيرة "إبراهام لينكولن" التي وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط أخبار تتناقل حول تهديدات إيرانية للسفن والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وتعد حاملة الطائرات الأمريكية بمنزلة قاعدة عسكرية عائمة، تحمل على متنها عشرات المقاتلات الحربية، والمروحيات، إضافة إلى قوة ضاربة ترافقها، تتكون من سفن حربية ومدمرات وغواصات، وطرادات، إضافة إلى سفن أخرى صغيرة.
ويكشف الفيديو قيام المقاتلات الحربية على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بطلعات جوية من على متنها، كما يرصد القوة الضاربة للسفينة الحربية العملاقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من إرسال حاملة الطائرات والقوة الضاربة المرافقة لها إلى جانب قاذفات "بي-52" الأمريكية حماية للمصالح الأمريكية وحلفائها بالمنطقة.
وكان مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية تحدثوا عن امتلاكهم معلومات تشير إلى وجود تهديدات إيرانية للإضرار بالمصالح الأمريكية وحلفاء أمريكا، وأن هذه التهديدات لن تمنع من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز عند الحاجة.
، بالفيديو .. القوة الضاربة الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط بعد التهديدات الإيرانية ،
المصدر : الخليج 365
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