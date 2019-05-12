محمد بن مسعود - الدمام - " إيران أمام مفترق طرق إما السلام وإما الحرب" ..يتسبب في إيقاف "صدا" قال الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي إن السلطات الإيرانية أوقفت صحيفة "صدا" بسبب نشرها صورة من الأسطول الحربي الأمريكي وعنوانها "إيران أمام مفترق طرق إما السلام وإما الحرب" من قِبل مدعي عام طهران. شاهد.. "صحفى إيراني": طهران أوقفت صحيفة لنشرها صورة من الأسطول الحربي الأمريكي عيسى الحربي الخليج 365 2019-05-11 قال الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي إن السلطات الإيرانية أوقفت صحيفة "صدا" بسبب نشرها صورة من الأسطول الحربي الأمريكي وعنوانها "إيران أمام مفترق طرق إما السلام وإما الحرب" من قِبل مدعي عام طهران. Advertisements 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 11:57 PM " إيران أمام مفترق طرق إما السلام وإما الحرب" ..يتسبب في إيقاف "صدا" " إيران أمام مفترق طرق إما السلام وإما الحرب" ..يتسبب في إيقاف "صدا" قال الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي إن السلطات الإيرانية أوقفت صحيفة "صدا" بسبب نشرها صورة من الأسطول الحربي الأمريكي وعنوانها "إيران أمام مفترق طرق إما السلام وإما الحرب" من قِبل مدعي عام طهران. ، شاهد.. "صحفى إيراني": طهران أوقفت صحيفة لنشرها صورة من الأسطول الحربي الأمريكي ،

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