شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 14 ألف طن بهارات فاسدة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-11 ضبط أكثر من 14 ألف طن بهارات فاسدة في جدة متابعات الخليج 365 - جدة داهمت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، مستودعًا في جدة وضبطت كميات كبيرة من البهارات والأغذية منتهية الصلاحية. Advertisements وأعلنت التجارة ضبط أكثر من 14 ألف طن من البهارات المتنوعة و3200 علبة سكر نباتي وزعفران منتهية الصلاحية وتعرضت لسوء تخزين. ولفتت التجارة إلى أنه تم إتلاف جميع الكميات واستدعاء الممثل النظامي للشركة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.









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