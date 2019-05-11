30 برنامجًا لقاصدات بيت الله الحرام خلال شهر رمضان

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للشؤون النسائية، 30 برنامجًا سيتم تنفيذها خلال موسم رمضان المبارك لعام 1440هـ لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

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وأكدت مديرة الإدارة العامة النسائية، منيرة بنت عوض الجميعي، أن الإدارة أعدت خطة متكاملة لتنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك، وعملت على تسخير كافة المتطلبات والإمكانات وتذليل العقبات لتحقيقها وتسهيل سيرها، مشيرة إلى رسالة الرئاسة السامية التي تُعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام في مختلف المجالات، وتهيئة الأجواء الروحانية لتجلّي نفحات الشهر الفضيل الإيمانية وتعزز الصورة المشرفة والأثر الحسن وتغرس الرضا في نفوس قاصدات البيت العتيق.

ويأتي تفعيل المبادرات الرمضانية ضمن جهود الإدارة العامة للشؤون النسائية لتقديم الخدمات المتميزة للقاصدات في أروقة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه واضعةً آليات دقيقة لمتابعتها لضمان نجاحها؛ إسهامًا في إعمار بيت الله الحرام واستثمار أوقات القاصدات فيما ما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرات منبثقة من استشعار الواجب الديني، والدور الوطني الذي تقوم به الإدارة العامة للشؤون النسائية مواكبةً لرؤية 2030 الرامية إلى استقبال 30 مليون زائر وزائرة في عام 2030، وفقًا لتطلعات ولاة الأمر وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود ودعمهما المتواصل للشؤون النسائية حرصًا على تقديم خدمات فائقة المستوى.