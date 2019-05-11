2019-05-11

أكثر من 70 مبادرة و12 جهة لتحقيق أهداف التجارة ضمن رؤية 2030

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال قائد مكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار، هشام الحسون: إن الوزارة لديها أكثر من 70 مبادرة، ويتبعها 12 جهة تعمل لتحقيق أهداف رؤية 2030.

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وأضاف الحسون خلال حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم السبت: إن هناك أكثر من 20 مبادرة تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أكد مدير محور التجارة بمكتب تحقيق الرؤية، عبدالله الدوخي، أن صندوق الاستثمار الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هدفه الاستثمار في جميع المنشآت بجميع مراحل نموها.

وتابع أن هناك برنامج لمكافحة التستر التجاري تتوحد فيه جهود 10 جهات حكومية.