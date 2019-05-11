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140 مشاركة مختلفة ضمن مهرجان بساط الريح في جدة
يمثل منصّة انطلاق للعديد من روّاد الأعمال
متابعات الخليج 365 - جدة
تنطلق يوم غد الأحد، 7 رمضان، فعاليات مهرجان بساط الريح السنوي في نسخته العشرين، تحت رعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وبدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه، وتحت إشراف المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وتستمر لمدة ستة أيام، ويعود ريع المهرجان إلى دعم البرامج والنشاطات الخيرية للمؤسسة التي تقدّم الدعم إلى المرضى ومراكز الرعاية الصحية المنزلية في المستشفيات العامة.
ويشهد المهرجان هذا العام نحو 140 مشاركة في مجالاتٍ مختلفة، منها تصميم الأزياء والعطور والإكسسوارات المنزلية والأثاث والحرفيات والفنون، حيث يعدّ المعرض الأبرز سنويًّا، ويستقطب أرقى المنتجات ذات الجودة العالية وأحدث التصاميم المحلية والعالمية، كما يعدّ مهرجان بساط الريح حدثًا رائدًا ونقطة التقاء لعدة جهات وشركات متميّزة، ويحضره الآلاف للتسوق من أفضل المنتجات، ويمثّل منصّة انطلاق للعديد من روّاد الأعمال.
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