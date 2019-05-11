تنزيل حساب المواطن 1440 : رقم الهاتف .. صرف الدفعة الجديدة من البرنامج للدعم النقدي

تنزيل حساب المواطن 1440 وذلك بعد أن تم صرف الدفعة الأخيرة من الدعم في الأخيرة الشهر الماضي، تم نشر موعد الدفعة الجديدة دعم حساب المواطن 1440 على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، ومن الجدير بالذكر أن بداية صرف الدفعة الأولي في شهر ديسمبر 2017، ويأتي حساب المواطن السعودي والدعم النقدي المقدم من المملكة لمحدودي الدخل في إطار دعم الدولة للمواطن لمواجهة موجة الغلاء التي كانت من أول نتائج الإصلاح الاقتصادي والسياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي السعودي، والتي ترى المملكة أن أول المتضررين منها هو المواطن البسيط، وقد قامت المملكة بوضع العديد من الشروط والضوابط للحصول على هذا الدعم.

أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

حساب المواطن لشهر رمضان

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

رقم حساب المواطن

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حساب المواطن والدعم التقديري

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

دعم حساب المواطن 1440

تم تحديد موعد صرف الدفعة الثانية عشر لحساب المواطن وسيتم إيداع المبالغ النقدية لحساب المواطن قبل الصرف بيوم واحد، كما يعكف القائمين على أمر البرنامج بدراسة حالات الاعتراض على قيمة الاستحقاق النقدي، تأتي المساعدات النقدية للمواطن السعودي، الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق، في إطار خطة التكافل الاجتماعي للمحتاجين ومحدودي الدخل من الأسر الفقيرة التي لا تجد لها معيلا، حيث تقوم المملكة بدراسة حالتها ورعايتها والتكفل بها.

تنزيل حساب المواطن 1440

وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن، يجب الانتباه إلى أن المساعدة المقطوعة تلك لا يتم صرفها شهريا، وإنما يتم صرفها حسب حاجة الأسرة، بمواصفات وشروط خاصة، ويتم تحديد نسبة المساعدة المقطوعة حسب حالة المواطن وعدد الأسرة والدخل الشهري لها.

سيستفيد من الدعم النقدي المكتملة طلباتهم ، وسيكون الصرف للدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم، ويأتي برنامج “حساب المواطن” لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

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وتجدر الإشارة إلى توضيح الفرق بين الأهلية في برنامج حساب المواطن والاستحقاق للدعم، فكما أعلن برنامج حساب المواطن أن الأهلية هي الشروط والمعايير الواجب توافرها للمستفيد المتقدم للبرنامج كي يحصل على الدعم عن طريق برنامج حساب المواطن وأهم الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على الدعم.

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