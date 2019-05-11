نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني...

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 على الموقع التعليمي، موقع نور، مع شرح طريقة التسجيل بطريقة سهلة لأولياء الأمور، ممن لم يسجل بالموقع سابقا، وسنقوم بشرح طريقة تسجيل روضة الأطفال والابتدائي من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 بالفيديو والخطوات، وذلك ليتمكن الطلاب بالمراحل الدراسية المتنوعة أيضا من التعرف على طريقة الدخول.

فقد قامت وزارة التعليم السعودية بابتكار نظام للتواصل بين مركز المعلومات بالوزارة والمواطنين، أولياء أمور الطلاب المستجدين والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بابتكار”موقع نور”، وهو نظام جديد يتيح للجميع التسجيل الإلكتروني بسهولة والتعرف أيضا على نتائج الاختبارات وضمان السرعة والدقة والسرية.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 قم بزيارة الرابط التالي للوصول إلى الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي :

noor.moe.gov.sa/Noor/login.

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بدون رقم سري

Advertisements دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد guide03(2) وقد تضمن الفيديو السابق طريقة الدخول والتسجيل في موقع نور الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، برقم الهوية الوطنية لولي الأمر. وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا توجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصّة. ولا تدخر المملكة السعودية جهدا في سبيل راحة مواطنيها، لذلك كان نظام نور والهدف منه توفير الجهد والوقت للمواطن السعودي، خاصة أولياء الأمور والطلاب، وتابع معنا عزيزي القارئ لمعرفة كل جديد يتعلق بنظام نور والتجليل من خلاله. أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

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