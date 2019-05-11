رابط دخول نظام نور بهوية ولي الأمر فقط | نتائج الطلاب .. موقع نور المركزي بالهوية الوطنية بدون رقم...

رابط دخول نظام نور بالهوية فقط ، وهو تغيير في الفترة الأخيرة لنظام الدخول عبر نظام نور التعليمي، ويتمكن الطالب من خلال الدخول على الموقع من الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، كما يمكن تسجيل الطلاب المستجدين بروضات الأطفال والأول الابتدائي، والتعرف على نتائج التسجيل، ويتعرف المعلم السعودي على حركة الترقيات والتنقلات الخارجية، ويستقبل رابط دخول نظام نور بالهوية الشكاوى ويجيب على المتقدمين.

وبهذا الأسلوب المتميز لموقع نور التعليمي يعتبر من افضل النظم الإلكترونية المستخدمة في التواصل بين الإدارات التعليمية والجمهور، مما يتيح سهولة في تبادل المعلومات ودقة في ظهورها، وتوفير كبير للوقت والجهد والمال، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التكنولوجية ومواكبة التقدم التكنولوجي الحديث في النظم التعليمية والتواصل الإلكتروني.

رابط دخول نظام نور بالهوية

يتابع الطالب السعودي، الذي انتهى من امتحانات جميع المراحل الدراسية، من خلال الدخول على موقع نور التعليمي للتعرف على موعد نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، كذلك يمكن من خلال نظام نور تسجيل الطلاب الجدد، وكذلك تسجيل تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس الحكومية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول رابط نظام نور التعليمي اضغط هنا. رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لها. لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي المنصرم 1439-1440.

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد Advertisements

guide03(2)

نتائج الطلاب نظام نور 1440

شرح توضيحي لكيفية التعرف على نتائج الطلاب بالدخول على موقع نور:

يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم من خلال استخدام نظام نور كما صرحت وزارة التربية والتعليم وأعلنت عن مواعيد لإجراء تلك العملية بكل سهولة، تلك العملية نحن نراقبها ونرصد هذه المواعيد من أجل أن يتمكن البعض من أولياء الأمور من إتمام كل هذا بشكل مثالي. أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

← إقرأ أيضاً: