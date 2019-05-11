دخول موقع نظام نور المركزي بهوية ولي الأمر | نتائج الطلاب بالهوية فقط بدون رقم سري

دخول موقع نظام نور المركزي بالهوية للاستعلام على نتيجة الاختبارات الشهرية وأيضا المدار التقني للغيار والتأخرعبر بوابة المستقبل والذي ارتفع الدخول عليه باليومين الأخيرين من طلبة وطالبات جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث وردت أخبار وتصريحات من مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد نتاج الاختبارات الشهريةة، ويتم الدخول حاليا إلى الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط للطالب، تعرف معنا على موقع نظام نور المركزي بالهوية وطريقة التسجيل فيه.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

حيث حدثت بعض الأخطاء بالفترة الماضية من استخدام رمز التحقق، واشتكر رواد الموقع من عدم وضوحه، وقررت وزارة التربية والتعليم على هذا اقتصار التسجيل للدخول للموقع على إدخال رقم الهوية الوطنية فقط، ولا يشترط إدخال رمز التحقق، تيسيرا على الطالب ولتجنب الأخطاء التي تم الشكوى منها بالفترة الماضية.

موقع نظام نور المركزي بالهوية الوطنية للنتائج

يتم الدخول حاليا على موقع نظام نور التعليمي باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، ويضمن الموقع لرواده، من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، سرية بياناتهم ونتائج الامتحانات، سهولة في التعرف على النتائج، بالرغم من كثرة الدخول على الموقع، اختصار الوقت والجهد باستخدام احدث النظم الإلكترونية للاستعلام عن المعلومات.

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موقع تسجيل نظام نور المركزي

الدخول على موقع نظام نور بالهوية

قم بالدخول على موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن النتائج من هنا. أو يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول على صفحة موقع نور التعليمي، دخول رابط موقع نور التعليمي بالهوية فقط اضغط هنا. قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لذلك. ولا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول للموقع. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب.

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد

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يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها.

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