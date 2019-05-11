شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جوازات جازان لـ«الخليج 365»: وفاة حكمي طبيعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين محه (جازان)

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقيقاً لمعرفة أسباب وفاة الجندي أول حسن حكمي، أحد منسوبي إدارة الجوازات بالمنطقة، والذي توفي مساء أمس في مقر عمله.

وأكد لـ«الخليج 365» مدير جوازات منطقة جازان اللواء محمد بن عبدالله البطاح، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في وفاة الجندي أول حسن حكمي، وأشارت التقارير الأولية إلى أن الوفاة طبيعية.

وباشرت الواقعة الشرطة والهلال الأحمر والأدلة الجنائية والطب الشرعي، ومن المتوقع أن يُصلى عليه في قريه المريخية التي يسكنها.