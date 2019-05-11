المنشطات تنشر أسماء اللاعبين المفحوصين نهاية الموسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

حددت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات نهاية الموسم الحالي موعدا لنشر كل أسماء اللاعبين الذين تم فحصهم وعدد مرات الفحص، نافية في الوقت نفسه صحة ما أوردته الصحيفة من معلومات حول هذه الإحصائية، وتحديدا اللاعبين الذين تعرضوا للفحص مرات كثيرة خلال الموسم، تزامنا مع ظهور حالة منشطات إيجابية للاعب المنتخب والفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، تحت عنوان: 29 لاعبا لاحقتهم المنشطات.. يتصدرهم فهد.

وقالت لجنة المنشطات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر «غير صحيح ما ورد في هذه الإحصائية، علما بأنه سيتم بعد نهاية الموسم نشر كافة أسماء اللاعبين الذين تم فحصهم هذا الموسم وعدد مرات فحصهم أسوة بما تم خلال المواسم السابقة».

وكانت «مكة» قدمت اعتذارا للجنة الرقابة على المنشطات على موقعها الرسمي في تويتر جاء فيه «تعتذر صحيفة مكة للجنة السعودية للرقابة على المنشطات @Saudi_Nado، عن نشر خبر غير صحيح على صفحاتها، وتؤكد أن الخبر للأسف الشديد لم يمر بذات الخطوات التي دأبت الصحيفة منذ صدورها على اتباعها للتحقق من المعلومات المراد نشرها، وتتعهد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك مستقبلا».