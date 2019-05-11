«جائزة الإنسانية» لحلاقين يخدمون المشردين مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

حصل حلاقون ألمان يقدمون خدمتهم للمشردين مجانا في عدد من الدول الأوروبية على «جائزة الإنسانية» في العاصمة الفرنسية باريس أمس.

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وجرت مراسم التكريم في قصر لوكسمبورج، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث حصل مؤسسو المنظمة الخيرية «باربر انجلز براذرهود» على جائزة الميدالية الذهبية، وهي أعلى وسام مقدم من اتحاد «جائزة فرنسا الكبرى للإنسانية».

وتأسس هذا الاتحاد الفرنسي عام 1892 وهو يمنح سنويا جوائز غير مالية للنساء والرجال الذين يقدمون المساعدة المجانية للأشخاص الذين يمرون بضائقة.

من جانبه، قال كلاوس نيدرماير، صاحب مبادرة إنشاء منظمة «باربر انجلز»، والذي يدير صالون حلاقة في مدينة بيبراخ الألمانية إن «أهمية هذه الجائزة تدفعنا لأن نواصل العمل في خمس دول أوروبية».