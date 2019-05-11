عرض مسرحي مشترك لليونيسف في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ربطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس نحو 80 مدينة ألمانية بعرض مسرحي مشترك.

وحمل المشاركون، ملفا صوتيا على هواتفهم الذكية، ثم بدؤوا بتشغيلها في وقت واحد عبر سماعات الرأس الخاصة بهم لتلقي توجيهات من المخرج حول أوضاع وحركات بسيطة يؤدونها في نسختين مختلفتين، أو دورين إذا جاز التعبير.

وقالت المتحدثة باسم فرع يونيسف في كولونيا، نينيا شاربونو «في المسرحية مثل المشاركون شخصيات مسافرين عبر الزمن قادمين من مستقبل يتسم بالحروب والكوارث البيئية، لقد كانت مهمتهم إعادة تحديد المسار في عام 2019 من أجل مستقبل أفضل».