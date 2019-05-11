إيقاف 12 مهاجرا غير شرعي بتونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ تونس أوقفت الجهات الأمنية في تونس 12 مهاجرا غير شرعي بمحافظة صفاقس جنوب البلاد. وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس بأن الموقوفين كانوا يستعدون للإبحار باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه جرى التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.



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