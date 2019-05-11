العثور على قتلى داخل حجرة نزل بمدينة باساو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عثر على ثلاث جثث بحجرة داخل نزل في مدينة باساو جنوب شرق ألمانيا. وقالت الشرطة أمس إن الجثث هي لامرأتين (32 و33 عاما)، ورجل (54 عاما) كانوا داخل النزل. Advertisements وحرزت الشرطة سوارين كانا داخل الحجرة. وتفيد الأنباء بأن القتلى من ولاية سكسونيا السفلى وولاية راينلاند بفالتس. وقال متحدث باسم الشرطة إنه من غير المعلوم حتى الآن كيف توفي هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وما هي العلاقة بينهم. وتجري الشرطة التحقيق في الحادث.



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