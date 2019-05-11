454 قتيلا في حرب ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طرابلس أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 454 شخصا، وإصابة 2154 شخصا، منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي. وقالت المنظمة، في بيان لها أمس «إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 454 قتيلا، و2154 جريحا، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في هذا الأسبوع».



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