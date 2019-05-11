1600 كجم مخدرات في إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - زاهدان أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران أمس، عن ضبط طن و600 كجم من المخدرات في مدينة إيرانشهر التابعة للمحافظة. وقال العقيد محمد رضا نصيري «إنه إضافة إلى ضبط المخدرات، تمكنت قوات الشرطة من القبض على ثلاثة مهربين وصادرت سيارة لهم وقطعتي سلاح وكميات من العتاد»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



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