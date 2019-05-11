مدني المدينة: قوة للتدخل في الحالات الطارئة بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

سخرت إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة كل إمكاناتها البشرية والآلية، واتخذت التدابير اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار ‏مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتوفير سبل الأمن والسلامة والحماية لهم، وإزالة مسببات المخاطر والحوادث، تحقيقا لحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ.

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وأوضح مدير الإدارة العقيد محمد البيضاني أن منسوبي الدفاع المدني لديهم التأهيل اللازم وبما يمكنهم من تنفيذ جميع ‏الأعمال الميدانية والمساندة بالجودة اللازمة، وبما يحقق أهداف الخطة، مبينا أن الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني اشتملت على استعدادات مراكز الدفاع المدني، والتي يبلغ عددها 65 مركزا، منها 58 مركزا ثابتا، تساندها 7 مراكز موسمية، إضافة لخطط الإيواء والإخلاء الطبي والإغاثة والإسناد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابر الدفاع المدني.

وتضمنت الخطة التفصيلية تشغيل قوة للتدخل في الحالات الطارئة بالمسجد النبوي الشريف تتمركز بالمنطقة المركزية وتعمل وفقا ‏لاختصاصات الدفاع المدني بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي والجهات الأخرى العاملة، كما تنفذ فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة جولاتها الميدانية لرصد المخاطر الطبيعية والصناعية والتعامل معها، ‏وتنشر دوريات التدخل السريع للتعامل مع البلاغات ‏وللحد من المخاطر والخسائر.

وتكثف فرق الإشراف الوقائي جولاتها الميدانية على مواقع الإيواء والأسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة لرصد جميع ملاحظات السلامة واتخاذ ما يلزم للتعامل معها وإزالتها.