محمد بن مسعود - الدمام - أسرت قوات الجيش اليمني سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن المواجهات أسفرت عن أسر سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وكان الجيش اليمني، قد تمكن مطلع الأسبوع الماضي من فرض سيطرته على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بالمديرية. الجيش اليمني يأسر سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية عبس وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-11 أسرت قوات الجيش اليمني سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن المواجهات أسفرت عن أسر سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وكان الجيش اليمني، قد تمكن مطلع الأسبوع الماضي من فرض سيطرته على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بالمديرية. Advertisements 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 11:56 PM أسرت قوات الجيش اليمني سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن المواجهات أسفرت عن أسر سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وكان الجيش اليمني، قد تمكن مطلع الأسبوع الماضي من فرض سيطرته على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بالمديرية. ، الجيش اليمني يأسر سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية عبس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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