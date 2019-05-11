، استعدادًا للمونديال .. الأخضر الشاب يتعادل مع المكسيك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تعادل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مع نظيره منتخب المكسيك بنتيجة 1-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا، ضمن معسكر "الأخضر" الشاب المُقام بمدينة "باد فالترسدورف"، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وافتتح لاعب خط وسط المنتخب السعودي تركي العمار التسجيل للأخضر في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول، في حين أحرز منتخب المكسيك هدف التعديل في الدقيقة 67 من المباراة.
ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، ومهند الشنقيطي، وحازم الزهراني، وإبراهيم محنشي، وفرج الغشيان، وحامد الغامدي، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وخالد الغنام.
استعدادًا للمونديال .. الأخضر الشاب يتعادل مع المكسيكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
تعادل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مع نظيره منتخب المكسيك بنتيجة 1-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا، ضمن معسكر "الأخضر" الشاب المُقام بمدينة "باد فالترسدورف"، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وافتتح لاعب خط وسط المنتخب السعودي تركي العمار التسجيل للأخضر في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول، في حين أحرز منتخب المكسيك هدف التعديل في الدقيقة 67 من المباراة.
ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، ومهند الشنقيطي، وحازم الزهراني، وإبراهيم محنشي، وفرج الغشيان، وحامد الغامدي، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وخالد الغنام.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
11:16 PM
تعادل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مع نظيره منتخب المكسيك بنتيجة 1-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا، ضمن معسكر "الأخضر" الشاب المُقام بمدينة "باد فالترسدورف"، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وافتتح لاعب خط وسط المنتخب السعودي تركي العمار التسجيل للأخضر في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول، في حين أحرز منتخب المكسيك هدف التعديل في الدقيقة 67 من المباراة.
ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، ومهند الشنقيطي، وحازم الزهراني، وإبراهيم محنشي، وفرج الغشيان، وحامد الغامدي، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وخالد الغنام.
، استعدادًا للمونديال .. الأخضر الشاب يتعادل مع المكسيك ،
المصدر : الخليج 365
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