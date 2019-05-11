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أوقفت دوريات المرور بالجوف خمس مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط من دون لوحات في صباح رمضان، معرضين أنفسهم والٓآخرين للخطر.
وبيّنت "إدارة المرور بالجوف" أنه تم حجز المركبات تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.
وحذّرت "إدارة المرور" السائقين من مخالفة النظام وأنها سوف تتدخل بشكل فوري وحازم لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت السائقين الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور متمنيةً السلامة للجميع.
"مرور الجوف" يوقف 5 مركبات بالقوة الجبرية لاستخدامهم التفحيطمهنا التميمي الخليج 365 2019-05-11
أوقفت دوريات المرور بالجوف خمس مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط من دون لوحات في صباح رمضان، معرضين أنفسهم والٓآخرين للخطر.
وبيّنت "إدارة المرور بالجوف" أنه تم حجز المركبات تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.
وحذّرت "إدارة المرور" السائقين من مخالفة النظام وأنها سوف تتدخل بشكل فوري وحازم لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت السائقين الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور متمنيةً السلامة للجميع.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
11:01 PM
حذرت السائقين من مخالفة النظام مؤكدة أنها ستتدخل لإيقاف المتجاوزين
أوقفت دوريات المرور بالجوف خمس مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط من دون لوحات في صباح رمضان، معرضين أنفسهم والٓآخرين للخطر.
وبيّنت "إدارة المرور بالجوف" أنه تم حجز المركبات تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.
وحذّرت "إدارة المرور" السائقين من مخالفة النظام وأنها سوف تتدخل بشكل فوري وحازم لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت السائقين الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور متمنيةً السلامة للجميع.
، "مرور الجوف" يوقف 5 مركبات بالقوة الجبرية لاستخدامهم التفحيط ،
المصدر : الخليج 365
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