، "مرور الجوف" يوقف 5 مركبات بالقوة الجبرية لاستخدامهم التفحيط ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت السائقين من مخالفة النظام مؤكدة أنها ستتدخل لإيقاف المتجاوزين

أوقفت دوريات المرور بالجوف خمس مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط من دون لوحات في صباح رمضان، معرضين أنفسهم والٓآخرين للخطر.

وبيّنت "إدارة المرور بالجوف" أنه تم حجز المركبات تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.

وحذّرت "إدارة المرور" السائقين من مخالفة النظام وأنها سوف تتدخل بشكل فوري وحازم لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت السائقين الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور متمنيةً السلامة للجميع.