، جامعة المستقبل بالقصيم تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلياتها للسعوديين ،

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أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه "للرجال والنساء"، من درجات "أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد".
وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات المتقدمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 / 9 /1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23 / 9 / 1440ه في التخصصات الآتية:
- كلية العلوم الإدارية والإنسانية ( أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)
- كلية الهندسة وعلوم الحاسب (أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)
- كلية طب الأسنان (محاضر/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك).
ويتم استقبال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني [email protected]، وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
3- أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.
4- في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.
5- يشترط على المتقدم لرتبة أستاذ مساعد خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل.
6- اجتياز المقابلة والاختبارات التي تجريها الكلية.
7- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية.
8- يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات والأبحاث والدورات والسيرة الذاتية، وفي حال عدم إرفاق كامل المستندات يعرض الطلب للاستبعاد.
جامعة المستقبل بالقصيم تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلياتها للسعوديينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه "للرجال والنساء"، من درجات "أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد".
وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات المتقدمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 / 9 /1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23 / 9 / 1440ه في التخصصات الآتية:
- كلية العلوم الإدارية والإنسانية ( أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)
- كلية الهندسة وعلوم الحاسب (أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)
- كلية طب الأسنان (محاضر/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك).
ويتم استقبال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني [email protected]، وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
3- أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.
4- في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.
5- يشترط على المتقدم لرتبة أستاذ مساعد خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل.
6- اجتياز المقابلة والاختبارات التي تجريها الكلية.
7- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية.
8- يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات والأبحاث والدورات والسيرة الذاتية، وفي حال عدم إرفاق كامل المستندات يعرض الطلب للاستبعاد.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
10:54 PM
التقديم يبدأ من 7ـ 23 رمضان ويشمل وظائف "أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد"
أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه "للرجال والنساء"، من درجات "أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد".
وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات المتقدمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 / 9 /1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23 / 9 / 1440ه في التخصصات الآتية:
- كلية العلوم الإدارية والإنسانية ( أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)
- كلية الهندسة وعلوم الحاسب (أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)
- كلية طب الأسنان (محاضر/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك).
ويتم استقبال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني [email protected]، وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
3- أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.
4- في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.
5- يشترط على المتقدم لرتبة أستاذ مساعد خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل.
6- اجتياز المقابلة والاختبارات التي تجريها الكلية.
7- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية.
8- يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات والأبحاث والدورات والسيرة الذاتية، وفي حال عدم إرفاق كامل المستندات يعرض الطلب للاستبعاد.
، جامعة المستقبل بالقصيم تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلياتها للسعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.