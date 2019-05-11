، جامعة المستقبل بالقصيم تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلياتها للسعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقديم يبدأ من 7ـ 23 رمضان ويشمل وظائف "أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد"

أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه "للرجال والنساء"، من درجات "أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد".

وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات المتقدمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 / 9 /1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23 / 9 / 1440ه‍ في التخصصات الآتية:

- كلية العلوم الإدارية والإنسانية ( أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)

- كلية الهندسة وعلوم الحاسب (أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)

- كلية طب الأسنان (محاضر/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك).

ويتم استقبال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني [email protected]، وفق الشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3- أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

4- في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

5- يشترط على المتقدم لرتبة أستاذ مساعد خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل.

6- اجتياز المقابلة والاختبارات التي تجريها الكلية.

7- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية.

8- يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات والأبحاث والدورات والسيرة الذاتية، وفي حال عدم إرفاق كامل المستندات يعرض الطلب للاستبعاد.