، "موشن جرافيك".. رحلة التبرُّع لـ"الأطفال المعاقين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 4 آلاف طفل في 11 مركزًا وفرعًا على مستوى السعودية

تعد جمعية "الأطفال المعوقين" إحدى المؤسسات الرائدة "عربيًّا" في العمل الخيري، والمهتمة بالتأهيل وتجاوز سلبيات الإعاقة، ولديها مخرجات عالية في عملية التمكين، ودمج هذه الفئة في المجتمع، وتتلقى تبرعات فاعلي الخير والموسرين من الأفراد والجهات لصرفها في خدمة أكثر من 4 آلاف طفل معاق في جميع أنحاء السعودية.

وتبدأ رحلة المبلغ من "المستفيد"، باغي الأجر من الله، إلى المستفيد الآخر، "المعاق". ويتم التبرع حضوريًّا للجمعية والفروع، أو عبر الحساب البنكي، أو برسالة نصية لرقم 1 إلى 5050 من خلال الرابط http://dca11.org/admsg/1 .

وتقدم الجمعية بفروعها كافة رسالة واحدة لاستيعاب جميع الأطفال المتطلعين والمحتاجين إلى خدماتها وبرامجها، والعمل على قضية الإعاقة بإطار وقائي مبادري، وليس علاجيًّا أو تأهيليًّا فقط.

وتهدف إلى تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة، ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها، والتعامل الإيجابي معها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع. كما تقدم الجمعية برامج متنوعة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى 12 عامًا.

وكانت جمعية "الأطفال المعوقين" قد أطلقت حملة تسويقية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم تحت شعار "1=11"، ويتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية أكثر من 4 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء السعودية، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر أحد عشر فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، ومحاولة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وترفق "الخليج 365" رابط "الموشن جرافيك:"

https://www.dropbox.com/s/9ra6z7cq4179xrz/Rehla%20V3.mp4?dl=0