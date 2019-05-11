، ليالي الدرعية تتناغم مع ليالي الشهر الكريم .. ضمن فعاليات موسم رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت فعاليات ليالي الدرعية بمدينة الرياض، والتي تستمرطوال ليالي شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات "موسم رمضان". وتبدأ يومياً بين الفترة المسائية من الساعة 9 ونصف مساءً إلى الساعة 2 صباحاً. وتبرز هذه الفعالية تطوير الأبعاد المعمارية والاقتصادية والجوانب الاجتماعية والثقافية والتاريخية لمنطقة الدرعية لربط جذور تأسيس الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها.

في ليالي رمضان تفتتح ليالي الدرعية أبوابها لتصافح أهالي الرياض وزوارها في أجواء رمضانية تفاعلية مليئة بالنشاطات والفعاليات المستوحاة من روحانية هذا الشهر الكريم بشكل مبتكر، فأول ما يستقبل زوار ليالي الدرعية البوابة المصممة بطابع العمار النجدي لترحب بالضيوف الكرام ثم البرحة بروح الدرعية التراثية وجلسات خارجية بأجواء رمضانية، والراوي الذي يروي القصص والأشعار والملاحم التاريخية عن أبطال المملكة العربية السعودية وسينما الحوش التي تستعيد معها تاريخ دخول السينما في السعودية عبر الأحواش المغلقة وتستعرض من خلال شاشتها مقاطع المسلسلات الرمضانية الشهيرة، والدنانة المخصصة للأطفال، وتشمل الألعاب التراثية القديمة وألعاب المهارة والحركة والأنشطة التفاعلية الحديثة ولبنة وطيبة وحرفيي سوق ليالي الدرعية والسحور والعروض الفلكلورية السعودية الثابتة والمتحركة.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز مكانة الدرعية محلياً وإقليمياً وعالمياً كواجهة تاريخية وسياحية وثقافية وترفيهية ولاستحداث مناسبة اجتماعية موسمية تعزز من قيم الترابط الأسري في أجواء رمضانية تفاعلية وتمكن المواطنين والمقيمين من استكشاف قلب المملكة العربية السعودية بأسلوب وطابع عصري.