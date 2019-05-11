، بالصور.. الأمير سطام بن خالد يدشن ديوانية لذوي الهمم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأولى من نوعها على مستوى المملكة

دشن الأمير سطام بن خالد بن ناصر آل سعود، مساء أمس، "ديوانية ذوي الهمم"، في مقر ديوانية الحسين التاريخية، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع وذوي الهمم العالية.

بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى المستشار والمشرف على ديوانية الحسين، عبدالعزيز الحسين، كلمة رحب فيها بالحضور، وقال إن اللقاء سيستمر بحضور هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وشكر الأمير خالد بن سطام، على كريم رعايته لهذا الملتقى الذي سيصبح نبراسًا لذوي الهمم العالية.

تلا ذلك كلمة ألقاها عبدالله بن سعيد الملقب بـ"شيخ المعاقين"، أوضح فيها أن هذه الفكرة كانت حلماً يراوده منذ سنوات، وتحقق ولله الحمد بتدشين أول ديوانية لذوي الهمم.

وقال إن هذه الليلة عرس كبير يجمع زملائي الأعزاء ونخبة من الإعلاميين ووجهاء المجتمع في ديوانية ذوي الهمم، وقدم شكره وتقديره لمنفذ هذه الفكرة المستشار عبدالعزيز الحسين، على جهوده واهتمامه بإقامة هذا المحفل الكبير، سائلاً الله له التوفيق والسداد، كما قدم شكره لراعي الحفل الأمير خالد بن سطام، على رعايته الكريمة بتدشين اللقاء.

وتوالت فقرات الحفل، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا، وشرحاً عن رسالة وأهداف ديوانية ذوي الهمم قدمه، فهد الشهري، من ذوي الهمم.

وشارك عبدالله بانعمة، عبر الاتصال المرئي من المدينة المنورة، بكلمة بارك فيها هذه الخطوة الجميلة، وشكر القائمين عليها جميعًا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

تلا ذلك قصائد شعرية قدمها عضو ديوانية الحسين، الشاعر سعد آل شائع، والشاعر ياسر الجمعان، نالت إعجاب الحضور.

كما قدم خلوفة الشهري، من ذوي الصم، كلمة تم ترجمتها بلغة الإشارة أثنى فيها على فكرة الملتقى، وشكر راعي الحفل الأمير خالد بن سطام، والمستشار عبدالعزيز الحسين، على رعايته وحضوره لهذه الديوانية.

من جانبه، وجه رئيس جمعية الكشافة السعودي، الدكتور عبدالله الفهد، رسالة للمجتمع، أكد فيها أن الإعاقة ليست إعاقة الجسد ولكن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإرادة.

وقال: نفخر بإخواننا أصحاب الهمم العالية، ورؤية المملكة 2030، أولتكم الاهتمام، وجمعية الكشاف تتشرف بتسخير كل خدماتها لخدمتكم.

ثم ألقى الإعلامي محمد الشريف، من ذوي الهمم، كلمة قدم شكره وتقديره لراعي الحفل الأمير سطام بن خالد، على كريم رعايته لديوانية ذوي الهمم.

وذكر أن ذوي الهمم يملكون القدرة على الاندماج والتعامل مع المجتمع بكل سهولة، وقال إن لهم دوراً فعالاً في خدمة المجتمع، وتم تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

ثم ألقى راعي الحفل الأمير سطام بن خالد بن ناصر آل سعود، كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: أنا سعيد بتواجدي معكم في هذه الليلة المباركة وأفخر بتدشين أول ديونية لإخواني ذوي الهمم العالية.

وأثنى وشكر صاحب الفكرة ومنفذها عبدالعزيز الحسين، داعيًا الله - عز وجل- أن يديم هذا الملتقى ويوفق إخواني ذوي الهمم إلى ما يحبه الله ويرضاه.