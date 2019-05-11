، بالفيديو.. سيول جارفة تغمر مركز العجمة الصحي بمحايل.. وصحة عسير تعلق العمل به ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر لـ"الخليج 365": تحويل أحد المزارعين لمجرى السيل وراء ما حدث

غمرت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة محايل عسير عصر أمس مركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة، وأدت إلى إلحاق أضرار كبيرة وهبوط داخل السور الشرقي الذي يشتمل على عدد من خزانات المياه وغرف الصرف الصحي.

وأدى الأمر إلى تعليق الشؤون الصحية بمنطقة عسير العمل واستقبال المرضى والمراجعين إلى إشعار آخر بسبب الهبوط الذي طال أجزاءً من المركز.

ورصدت "الخليج 365" اليوم الوضع الراهن للمركز ميدانيًا وتبين انفجار عقم إحدى المزارع المحاذية للمنشأة الصحية، ما أدى إلى دخول السيول إلى المركز وخروجها من إحدى البوابات الرئيسية ومن ثم دخولها للشارع العام الذي يربط بين محايل وأبها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أحد المزارعين قام بتحويل مسار سيل وادي تيه، أحد أكبر الأودية بالمنطقة الجنوبية إلى مزرعته، ما أدى لانفجار العقم ودخول المياه للمركز محدثة أضرارًا جسيمة به.

ويتخوف المواطنون من هبوط المبنى الذي أنشئ في أرض زراعية في الأصل.

ويتوقع أن يقف فريق هندسي من الشؤون الصحية بمنطقة عسير لتحديد مدى سلامة المنشأة من عدمها.