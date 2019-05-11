“داهس طفل عشيرة الطائف” يسلّم نفسه .. حزن يصاحب دفن الصغير ومطلب

سلَّم داهس “طفل عشيرة الطائف” نفسه إلى الجهات المعنية؛ وذلك بعد 24 ساعة من الحادثة التي تعرّض لها الطفل (يتيم، 13 عاماً) في أثناء قيادته دراجته؛ حيث جاء ذلك بعد عملية بحثٍ وتحرٍّ عن الجاني. وأكّدت المصادر، أن داهس الطفل اليتيم بمركز عشيرة قام بتسليم نفسه، مساء أمس الجمعة، بعد أن كان قد لاذ بالفِرار وقت الحادثة، وأن الأجهزة المعنية كانت قد قامت على الفور بمباشرة الموقع، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في مثل هذه الحالات، وتكثيف الجهود المرورية والأمنية والبحث السري في جميع المواقع، وتضييق الخناق على الجاني، وبفضل الله، سلّم نفسه للجهات الأمنية، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لدى الجهات المختصة.

فيما تمّت الصلاة والدفن على الطفل اليتيم، ظهر أمس، وسط موجة من الحزن أصابت أهالي مركز عشيرة من الحادث الأليم الذي راح ضحيته طفل في مقتبل العمر، مع تجدُّد مطالبهم للجهات ذات العلاقة بالنظر إلى مركز عشيرة وإكمال خدماته من إنارة الشوارع، ووضع مطبات في التقاطعات والأماكن الحيوية.