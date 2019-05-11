“كراني”: أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله.
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