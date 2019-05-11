“أمن الطرق” ينبّه مستخدمي طريق “مكة الرياض”: غبار كثيف

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً طريق الرياض لأخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تشهده المنطقة من غبار كثيف. وقالت عبر حسابها في “تويتر”: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة، وتحديداً طريق الرياض، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

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