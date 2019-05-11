شاهد: مواد غذائية ولحوم وخضراوات فاسدة.. بلدية الخرج تغلق 81 منشأة مخالفة

أغلقت بلدية محافظة الخرج بمنطقة الرياض 81 منشأة مخالفة لتعليمات الصحة العامة كالنظافة والتخزين، تضمّنت عدداً من المطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية واللحوم والخضراوات. وتمكّن مفتشو البلدية، اليوم السبت، من ضبط ومصادرة وإتلاف مواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأدوات نظافة منتهية الصلاحية، بخلاف سوء النظافة والتخزين في عدد من المستودعات.

من جانبه، أكّد رئيس بلدية الخرج، أحمد بن محمد البكيري، مواصلة الحملة أعمالها خلال الشهر الكريم، حيث ستطبق البلدية كل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة بالحد الأعلى.