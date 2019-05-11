اخبار القطيف اليوم: تفاصيل القضاء على خلية إرهابية في السعودية

تمكنت الأجهزة الأمنية في السعودية، مساء السبت، من القضاء على خلية مسلحة تتألف من 8 عناصر، تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أماكن حيوية ومواقع أمنية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: "تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية".

وأضاف المتحدث: "في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى تحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع".

وأسفرت العملية عن مقتل العناصر المسلحة وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى. وفق موقع "اليوم"