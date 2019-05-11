شاهد: متحرش الدمام يثير جدلًا واسعًا في السعودية

أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض الفوري علي "متحرش الدمام" بعد التثبت من المقطع الخاص بإحدى المحال التجارية، وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وتداول نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يكشف تحرش شاب بفتاة داخل محل بالدمام، وذلك بعد يوم واحد من القبض على الشاب المتحرش بفتاه كانت متواجدة في مركبتها بأحد شوارع مدينة الخبر.

وظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بالمحل، الفتاة هي تحاسب البائع ومن ثم تتحرك للخروج، حيث قام شاب كان يقف بالقرب منها بحركة غير أخلاقية تجاه الفتاة التي فزعت من الأمر وأسرعت بالخروج من البقالة.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية أعلنت، عن القبض على شخص قام بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.