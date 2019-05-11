الأمن العام يدعو المصلين لعدم المزاحمة والصلاة في صحن المطاف

دعت مديرية الأمن العام ، اليوم السبت، ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، إلى عدم الصلاة في صحن المطاف، حتى لا يكونوا سببًا في مضايقة المعتمرين والطائفين.

وقال الأمن العام في رسالة باللغتين العربية والإنجليزية: ضيف الرحمن.. صحن المطاف للطواف.. لا تصر على الصلاة فيه فتكون سببًا في مضايقة المعتمرين والطائفين».

وفي إطار الدور الذي يقوم به الأمن العام لخدمة ضيوف الرحمن، فقد قام بتكثيف الوجود الأمني بطريق (جدة ـ مكة) السريع، لما يشهده من كثافات مرورية عالية.

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وعرض الأمن العام، عبر حسابه على «تويتر» فيديو يُظهر الدور الذي تقوم به القوات الخاصة لأمن الطرق في تسيير الحركة المرورية، وإزالة الاختناقات بشكل سريع وفوري، فيما صرح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، قائلًا: لقد تم تكثيف الوجود بطريق (جدة ـ مكة) السريع، لما يشهده من كثافة مرورية عالية، مشيرًا إلى أن الخدمة تؤدى على كل الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.

وفي سياق ذي صلة، وجّه «المرور السعودي» المعتمرين إلى استخدام وسائل النقل العام، مؤكدًا أنها الوسيلة الأفضل والأسرع للوصول للحرام. وقد تم تخصيص المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والمؤدية إليه، خلال أوقات الصلاة في شهر رمضان للمشاة فقط، كما تم تحديد مجموعة محطات لحافلات النقل العام في محيط المسجد الحرام؛ لتسهيل وصول المعتمرين والزوار للحرم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومواقف السيارات.

وأكد المرور، أنه تمت إلزام السائقين المحرمين بالعمرة بإيقاف مركباتهم في مواقف على مداخل مكة المكرمة، واستخدام النقل العام، كما تمت تهيئة ثمانية مواقف بالعاصمة المقدسة؛ لاستخدام السيارات الأخرى.

وأشار إلى تمركز رجال المرور في 34 نقطة للتوجيه إلى الطرق البديلة، خلال أوقات الذروة، وتم منع وقوف المركبات في الطرق المؤثرة على سلامة المشاة، كما تم السماح بالتوقف اللحظي لإنزال المعتمرين والمصلين، ومنع الدراجات النارية والهوائية من دخول المنطقة المركزية للحرم.

