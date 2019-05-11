إفطار جماعي لتكريم أبناء الشهداء بأحد المسارحة

نظم مركز النشاط الاجتماعي بالجعدية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد المسارحة أول من أمس، حفل «الإفطار الرمضاني الثاني عن الشهداء ومصابي الحد الجنوبي»، بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي.

وشهد الحفل كلمة لأبناء الشهداء أكدوا خلالها اعتزازهم وفخرهم الكبير بما قدمه آباؤهم وإخوانهم الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن دوت الخليج الغالي والحفاظ على مقدساته وأمنه ومكتسباته ووحدته، مثمنين للقيادة الرشيدة الرعاية والدعم والاهتمام بأبناء الشهداء، لافتين إلى دور مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع في تنظيم البرامج والأنشطة التي تعنى بأسر الشهداء وأبنائهم.