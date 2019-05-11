وشهد الحفل كلمة لأبناء الشهداء أكدوا خلالها اعتزازهم وفخرهم الكبير بما قدمه آباؤهم وإخوانهم الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن دوت الخليج الغالي والحفاظ على مقدساته وأمنه ومكتسباته ووحدته، مثمنين للقيادة الرشيدة الرعاية والدعم والاهتمام بأبناء الشهداء، لافتين إلى دور مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع في تنظيم البرامج والأنشطة التي تعنى بأسر الشهداء وأبنائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إفطار جماعي لتكريم أبناء الشهداء بأحد المسارحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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