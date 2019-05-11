105 مخالفات بمطاعم الطائف

واصل مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف تنفيذ خطة الرقابة الموسمية، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، وتم ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية في جولة شملت 172 مرفقاً غذائياً. وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم والحلويات والعصائر والخضروات والفواكه. وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة الجهود الرقابية للبلديات الفرعية على مدار الساعة، لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة.



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