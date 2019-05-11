أتاريك الطائف بسوق البلد

وتسلط فعالية «أتاريك» وبالتنسيق مع لجنة السياحة والترفيه بالغرفة الضوء على العديد من الجوانب التراثية والثقافية، إلى جانب إبراز أهمية المكانة التاريخية للمدينة إنساناً ومكاناً.
وسيشارك في الفعالية العديد من الأدباء الذين سيتحدثون عن الطائف من خلال عدة مواضيع وحوارات على مدار الفعالية.
يذكر أن المهرجان يتضمن سوقا للأكلات الشعبية، وشارع المصورين، وأيامنا الحلوة، إضافة إلى معرض الملبوسات الحجازية، وفطور رمضان، ومركاز القهوة، والحكواتي.
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