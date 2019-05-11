مشاريع رائدة
أشاد مدير المركز الإسلامي المكلف في ياوندي أحمد بن مغرم الأحمري، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لهذا المشروع وغيره من المشاريع الرائدة للمركز التي تخدم الإسلام والمسلمين وتوثق روابط الأخوة بين المسلمين في هذا الشهر الكريم.
ونوه بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، وكذلك وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتورعبدالله الصامل، مقدماً شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر في دعم وتوجيه أعمال المركز.
دعم متواصل
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه القنصل نبيل الزهراني، الدعم المتواصل من القيادة لهذا المشروع الضخم الذي ينفذ كل عام ويحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، ضمن سلسلة متصلة من مشاريع الخير التي تنفذها الشؤون الإسلامية في شتى دول العالم الإسلامي ومنها دولة الكاميرون. كما ألقى إمام جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الإمام بوبا، كلمةً عبر فيها عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقوم به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن هذا المشروع لامس حاجة مسلمي الكاميرون في هذا الشهر الفضيل.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين في الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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